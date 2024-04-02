إسعاد يونس عن ضرتها شريهان: هي أم أولادي وأنا أم أولادها

إسعاد يونس تمدح شريهان

قالت إسعاد يونس إنها تحب الممثلة شريهان (اسمها الكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني) التي تزوجت من زوجها، وذلك خلال استضافتها في برنامج Big Time Podcast الذي يعرض عبر قناة MBC.



إذ تحدث المذيع المصري عمرو أديب عن كواليس استضافته السابقة لشريهان و تفاجئه بمكالمة وصلتهما من يونس، متحدثاً عن صدمته وخشيته من رد الفعل، وحينها قال لشريهان إن إسعاد تريد عمل مداخلة هاتفية ليفاجأ بردها "حبيبة قلبي"، ثم ردت يونس "عمري وحبيبتي".



أكملت إسعاد يونس أنهما أخذتا في التعبير عن اشتياقهما لبعضهما بالقول "وحشتيني" خلال البرنامج، ونسيتا أنهما تركتا بعضهما قبل ساعتين فقط من البرنامج، حيث كانتا تتناولان الغداء مع بعضهما. فيما أبدت استغرابها هي من التعجب من محبتهما وعلاقتهما الطيبة بشريهان.



"أولادها أولادي" و"أحبها"

لا تعتبر يونس أن علاقتها الطيبة بشريهان هي "مثال" للناس، لكنه كان "قراراً لأن أولادهما يحملون الجينات والدم نفسه"، مؤكدةً أنها تحبها للغاية.



"هو قرار. إن فيه أولاد بيحملوا نفس الجينات ونفس الدم، وبالتالي، انتهت أي حاجة (شيء) بيني وبينها كامرأتين. إحنا أمهات. هي أم ولادي وأنا أم ولادها، وأنا بحبها جداً" – إسعاد يونس تمدح شريهان.



لكنها عادت وأكدت أنه تجمعهما أيضاً "بلاوي (مصائب)" بسبب خلافات سابقة نشبت بينهما.



المغنية السورية أصالة، التي شاركت عمرو أديب تقديم الحلقة سألت يونس عمن بادر في أن تكون العلاقة بهذا الود والقرب.



فأجابت يونس أن "الظروف" هي من جمعتهما، وخصت بالذكر "ليلة مولد ابنتها الكبرى لولو"، مؤكدةً أنه من تلك الليلة "خلص الموضوع" وانتهى أي خلاف بينهما كضرائر.



إسعاد يونس: زوجي "أنبل الرجال"

أشارت كذلك إلى أن سر آخر يكمن في الزوج؛ رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، معتبرة أن أولادها من شريهان هم أولادها أيضاً.



"ولادي دول ولاد علاء. وخليني أرجع تاني أقولك، ده علاء، لو إحنا الاثنين متزوجين رجل غير علاء كنا قتلنا بعض" – إسعاد يونس تمدح زوجها علاء الخواجة.



فيما مدحت في زوجها لـ 40 عاماً، مؤكدة أنه "رجل عظيم" معتبرةً أنه "أنبل الرجال" و"تعبده العائلة كلها" من شدة الحب له، مشيرةً إلى نبله في مواقف صعبة مثل المرض أو الوفاة، وكان حينها "رجل يسندها ويحميها".



الخواجة؛ وهو رجل أعمال ولد لعائلة ثرية وجمعته علاقة صداقة قوية بالملك عبد الله الثاني، كما تجمعه علاقات قوية مع رؤساء وأمراء دول عربية، ويملك مشاريع بالأردن ولبنان، والقاهرة، كما قال موقع "المصري اليوم".



تزوج 3 مرات؛ أولها من إسعاد يونس وأنجب منها عمرو ونورهان، ثم تزوج صديقتها شريهان سراً، لكن عرف الزواج ودارت معركة بين يونس وشريهان وساءت العلاقة حتى عام 2001، حينما أعلنت شريهان إصابتها بمرض خطير، فعادت علاقتهما أقوى.



ما هو عمر إسعاد يونس؟

كشفت إسعاد يونس عن سنها، مؤكدةً أنها تتم الـ 74 عاماً هذا الشهر (أبريل/نيسان 2024).



إذ أوضحت أنها تمثل من عام 1972، لذلك من الصعب أن تكذب بشأن عمرها، لأنها قضت سنوات طويلة في مجال التمثيل ويتذكر الجمهور أعمالها.



فيما أكدت في الحلقة نفسها سعادتها بعمرها، حتى إنها "تحررت" من كثير من الأشياء. وأنها تحب قضاء الوقت مع أحفادها الثلاثة هانيا حفيدتها من ابنتها نورهان، وعلاء وأيلا أبناء نجلها عمر، وأمنيتها في تفريغ الوقت لرعايتهم. عربي بوست