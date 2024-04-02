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هذه الأجهزة محرومة من تحديث أبل المنتظر

4/2/2024 2:35:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من المتوقع أن تطلق شركة "أبل" نظام التشغيل الجديد الخاص بها في يونيو/حزيران المقبل، والذي يمكن أن يقدم ميزات عديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أي شخص ما يزال يستخدم أجهزة آيفون، التي تم إصدارها قبل عام 2018، بما في ذلك سلسلة SE وطراز 8 Plus أو الإصدارات الأقدم، سيكون محروما من نظام "iOS 18" الجديد.

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وأضافت: "لن يكون هذا النوع من أجهزة iPhone متوافقا بسبب الشرائح القديمة التي تعمل بمعالج أبطأ وذاكرة ضعيفة لا يمكنها دعم الميزات عالية الطاقة".


وستحتاج الأجهزة الذكية إلى شريحة "A12 Bionic" من أبل، لتكون متوافقة مع تحديث iOS 18.

وفيما يلي أجهزة iPhone غير المتوافقة مع iOS 18:
آيفون 5 أس
آيفون 6
آيفون 6 بلس
آيفون 7
آيفون 7 بلس
آيفون 8
آيفون 8 بلس
آيفون SE الجيل الأول
وأوضح المصدر أن من المقرر أن يكون نظام التشغيل لهذا العام هو "التحديث الأكبر" لشركة Apple حتى الآن، والذي يمكن أن يشترك مع "AI Gemini" التابع لشركة غوغل، والذي من شأنه إنشاء صور وكتابة مقالات بناء على طلبات بسيطة على آيفون لأول مرة.


هذا ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 يونيو/حزيران.

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