القلائد الضخمة أحدث صيحات الحُلي

MENAFN - Alghad Newspaper)وأوضحت مجلة“Elle” أن القلائد تأتي هذا الموسم بحلقات ضخمة بحجم XL، وتتلألأ باللون الذهبي أو الفضي لتمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالفخامة والأبهة.



وبدلاً من الحلقات، تزدان القلائد أيضاً هذا الموسم بالكرات أو اللآلئ.











محور الإطلالة

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القلائد الضخمة ينبغي أن تمثل محور الإطلالة، لذا ينبغي أن تتسم تسريحة الشعر والمكياج بالرقة والهدوء، كما يمكن التخلي عن بقية الحُلي كالأقراط مثلاً.



وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتسم الملابس بالبساطة، حيث تتناغم القلائد الضخمة مع الملابس، التي تكتسي بألوان مطفأة كالأسود والرمادي.



أما من ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وجرأة، فيمكنها تنسيق القلائد الضخمة مع قطعة فوقية تتألق بقصة "الأوف شولدر" الكاشفة للأكتاف، والتي تسلط الضوء على القلادة.