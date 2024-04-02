عابد فهد ينتقد الدراما السورية في رمضان 2024

MENAFN - Alghad Newspaper)واعتبر عابد فهد خلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، أن السباق الرمضاني بشكل عام يُشكل كارثة حقيقية تدفع الكتاب والمنتجين إلى ارتكاب أخطاء، مثل أخطاء في كتابة النصوص وتكرار القصص والأحداث.وانتقد فهد غياب البطل الإيجابي في الدراما السورية التي تعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وتسليطها الضوء فقط على الأشخاص الأشرار والقتلة، مؤكداً أن ذلك يخالف قانون الدراما الذي يتوجب عليه تسليط الضوء على جميع جوانب المجتمع.وقال: "يجب أن نتروى في كتابة الأعمال الدرامية بشكل أكبر ويجب أن يوجد بطل إيجابي وأن تكون الأعمال واقعية ولكن ليس بهذا العمق".

نقطة انتهى









ويطل النجم السوري عابد فهد على جمهوره خلال شهر رمضان 2024 من خلال العمل السوري اللبناني المشترك "نقطة انتهى"، بشخصية فارس، حيث يجاهد الصيدلي من أجل إخفاء جريمته الأولى التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته المراهق، فيما تسعى زوجته إلى كشف حقيقة مقتل شقيقها الوحيد.

المسلسل من إخراج السوري محمد عبدالعزيز ويضم عددا من النجوم جنبا إلى جنب مع عابد فهد، وهم: ندى أبي فرحات، عادل كرم، أنس طيارة، بياريت قطريب وغيرهم من الفنانين.





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