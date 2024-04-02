Tuesday, 02 April 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عابد فهد ينتقد الدراما السورية في رمضان 2024

4/2/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنّ الممثل السوري عابد فهد هجوماً لاذعاً على الأعمال الدرامية السورية المعروضة خلال شهر رمضان الحالي، منتقداً تركيزها على العنف والقسوة وغياب الجانب الإيجابي.
واعتبر عابد فهد خلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، أن السباق الرمضاني بشكل عام يُشكل كارثة حقيقية تدفع الكتاب والمنتجين إلى ارتكاب أخطاء، مثل أخطاء في كتابة النصوص وتكرار القصص والأحداث.

وانتقد فهد غياب البطل الإيجابي في الدراما السورية التي تعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وتسليطها الضوء فقط على الأشخاص الأشرار والقتلة، مؤكداً أن ذلك يخالف قانون الدراما الذي يتوجب عليه تسليط الضوء على جميع جوانب المجتمع.

وقال: "يجب أن نتروى في كتابة الأعمال الدرامية بشكل أكبر ويجب أن يوجد بطل إيجابي وأن تكون الأعمال واقعية ولكن ليس بهذا العمق".

نقطة انتهى




ويطل النجم السوري عابد فهد على جمهوره خلال شهر رمضان 2024 من خلال العمل السوري اللبناني المشترك "نقطة انتهى"، بشخصية فارس، حيث يجاهد الصيدلي من أجل إخفاء جريمته الأولى التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته المراهق، فيما تسعى زوجته إلى كشف حقيقة مقتل شقيقها الوحيد.

المسلسل من إخراج السوري محمد عبدالعزيز ويضم عددا من النجوم جنبا إلى جنب مع عابد فهد، وهم: ندى أبي فرحات، عادل كرم، أنس طيارة، بياريت قطريب وغيرهم من الفنانين.

اقرأ أيضاً:

دخلوا الجامع وهم مخمورون.. انتقادات تطال "أولاد بديعة"

"أغمض عينيك" مسلسل سوري يتناول قضايا اجتماعية وأسرية

MENAFN02042024000072011014ID1108050382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث