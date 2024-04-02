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عقلنة خطاب الشارع والتظاهرات تحمي اللحمة الوطنية وتسند غزة

4/2/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- منذ السابع من أكتوبر الماضي، وموقف الدولة الأردنية الرسمي والدبلوماسي، كان وما يزال متقدما عربيا وإقليميا ودوليا، من حيث القوة والوضوح في رفض العدوان الهمجي على قطاع غزة، وتأييد الحق الفلسطيني، ودعم أهل غزة، بالإضافة لحشد الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ويرى مراقبون، أن الخطاب الرسمي يستند إلى إدراك واع وعميق لكل ما جرى في قطاع غزة، وما يترتب عليه من أخطار واستحقاقات قادمة في المنطقة والإقليم.
مؤخرا تعالت أصوات مطالبة بضرورة ضبط مشهد الاحتجاجات وعقلنة التظاهرات والهتافات المصاحبة لها، قبل أن تصبح أداة للفتنة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، بكل تأكيد إن الأردن من بين دول قليلة في العالم العربي التي تمنح حرية التعبير درجة عالية من الحرية، وبالتالي نتمنى على أبناء وطنا العزيز ممن يحسون ويقدرون الدور الأردني بدعم القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة والضفة الغربية بمواجهة الاحتلال الغاشم، عقلنة مواقفهم وشعاراتهم، حتى تستمر الوحدة الوطنية بالتماسك.
وتابع: يجب أيضا ألا تخرج هذه المظاهرات فيما تعلنه من شعارات عما يمكن أن يخدش دور الأردن بدعم القضية الفلسطينية، إذ إن صمود الشعب الأردني وثبات الدولة الأردنية هو قوة للقضية الفلسطينية.
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، بالتأكيد نتكلم عن تغيير في النمط الثقافي السائد ليس فقط في الأردن، بل وفي البلدان العربية، ولكن لاحظنا في الأيام الأخيرة، لمحاولة شيطنة الجهود الحكومية والدولة الأردنية عبر هتافات وشعارات لا تمت للواقع بصلة، بخاصة مع التجربة الأردنية الأخيرة بعد الحرب والعدوان على القطاع.
وأضاف تميز الموقف الأردني الرسمي بجهد منقطع النظير، برغم الإمكانيات المتاحة للأردن والمحددات السياسية التي دائما ما كانت تشكل عامل ضغط كبير جدا على الدولة الأردنية، ولكن القرار السياسي كان عليه تسجيل هذا الموقف ولا بد من محاولات حماية الأهل في القطاع.
وأتم: أيضا تقدم المساعدة بما أوتينا وأوتيت الدولة الأردنية من قوة، سواء في المجال السياسي، او الاقتصادي، او الاغاثي والانساني، او الدبلوماسي، والذي تم صراحة عن طريق جلالة الملك عبدالله الثاني في كثير من لقاءاته وخطاباته، وبدبلوماسية محترفة ايضا من وزارة الخارجية، بقيادة وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
واضاف "كل هذا يجب ان ينظر اليه بعين التقييم الحقيقي للواقع الموجود على الارض، وليس بواقع التخوين والتضليل المسبقين عما يجري حقيقة في الدولة الأردنية، خلال آخر سبعة اشهر، لذلك كيف نعقلن هذا الهتاف؟ لا بد لمن يقوم على هذه المظاهرات والاعتصامات من قراءة الواقع قراءة علمية متفحصة، بعيدا عن التشنجات والتخوين الذي لم ينقطع حقيقة طوال مسيرة الدولة الأردنية من جهات وتيارات خلال كثير من المناسبات والاحداث التي مرت بها البلاد والبلاد العربية".
وتابع: الكل يعرف تماما ان الموقف الأردني مشرف وبشهادة اهل غزة، والاخوة الفلسطينيين، لكن حقيقة من يريد شيطنته، هم قلة قليلة لهم اهدافهم الخاصة، يحاولون دائما التغطية على الانجازات الأردنية في هذه الفترة العصيبة.
وقال الماضي، مرة اخرى، نحن نتكلم عن فئات قليلة جدا لها اهدافها الخاصة، ومرتبطة بمشاريع خارج الأردن، ولكن بالتالي نقول إن عقلنة هذه الهتافات والابتعاد عن التضليل، يحتاج دائما الى النظر للامور بواقعية، بعيدا عن الشعارات والتخوين ومحاولة تقزيم الدور الأردني الذي يشيد به الجميع، والاختراقات السياسية التي استطاع تحقيقها، بخاصة في المجال الانساني، والتي صراحة جعلت كثيرا من الدول تنظر اليه بايجابية وتشارك الأردن في عمليات الانزال المساعدات الغذائية والانسانية للاهل في القطاع، لذلك على هؤلاء الناس العودة لرشدهم، وتقنين خطابهم بما يضمن عدم التخوين والتضليل للشارع الأردني.
بدوره، يرى عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، ان هنالك حاجة ماسة اليوم لقراءة المشهد برمته، للإجابة عن المسكوت عنه في هذه التحديات التي تأخذ الجميع للمجهول، ولعل من المفيد التوقف عند خطاب هذه المرحلة بتجلياته وأفكاره لنرى قلب الحقائق ونظرية المؤامرة والتخوين في الاحاجاجات والهتافات، وما يرافقها من اعتداءات متكررة على المنشآت العامة والخاصة، وجميعها تنبئ عن فكر منحرف ورؤية فجة.
وتابع: يرافق الاحتجاجات من حالات اعتداء وتخريب محيّر ومربك ومتشنج، متسقا مع خطاب وعقلية التخوين، وهما اساس الهتاف في الاحتجاجات، برغم تقدم موقف الدولة الأردنية الرسمي والدبلوماسي والشعبي منذ السابع من اكتوبر الماضي عربيا واقليميا ودوليا، من حيث القوة والوضوح برفض العدوان الهمجي على غزة، وتأييد الحق الفلسطيني، ودعم أهل غزة، بالاضافة لحشد الجهود للتوصل الى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام.
واشار الغزو الى ان المرحلة الراهنة بحاجة إلى خطاب يتسم بالعقلانية والحكمة أكثر من خطاب تسجيل المواقف المتبادلة التي تظهر طرفا منتصرا وآخر منهزما، موضحا انه علينا أن نتأمل بعد حين حكم التاريخ ونتائج ما زرعه خطاب التحريض، بخاصة بعد أن تخمد البراكين مع ارتدادتها، حينها تظهر الحقيقة، ومن هنا يجب أن تكون العقلانية هي الغالبة في التعامل بين الجميع، بعيدا عن كيل التهم ونظرية المؤامرة وتصغير هذا الطرف لذاك الطرف.
وشدد الغزو على أن المرحلة الراهنة، تتطلب رؤية موضوعية للأحداث التي تمر بها البلاد وتفرض ضرورة مغادرة الخطاب التازيمي والتحول بدلا عنه إلى الخطاب الوطني الجامع الذي يسهم بتحصين وحماية الأردن من ويلات تداعيات أزمات الإقليم المتفجرة في العديد من دوله، وايضا من تداعيات العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

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