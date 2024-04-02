أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الجمعة



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



اما الجمعة، يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 وفي مرتفعات الشراة 25 - 14, وفي مناطق البادية 30 - 14 وفي مناطق السهول 29 - 15, وفي الأغوار الشمالية 35 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.-(بترا)