أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما الجمعة، يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 وفي مرتفعات الشراة 25 - 14, وفي مناطق البادية 30 - 14 وفي مناطق السهول 29 - 15, وفي الأغوار الشمالية 35 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.-(بترا)
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