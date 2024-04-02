الملك: يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة

الملك: يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة
التاريخ
4/2/2024 2:35:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص تعازيه لخوسيه أندريس ومنظمة WCK بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة.
وقال جلالته في منشورعبر حسابه على منصة "X"،اليوم الثلاثاء: "نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية فيغزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع".
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