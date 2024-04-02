تأكيد أردني بلجيكي على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تلقى نائب رئيسالوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً منوزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب جرى خلاله بحث سبل إنهاء الوضع الكارثي الذي يستمرالعدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمته.
وأكد الوزيرانضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وبحث الصفديونظيرته البلجيكية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الجهودالمستهدفة منع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.
كما أجرى الصفدياتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ألبانيا إيجلي حساني، بحث خلاله الوضع الكارثي فيغزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعداتالإنسانية إلى غزة.
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