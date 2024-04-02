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تأكيد أردني بلجيكي على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

4/2/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقى نائب رئيسالوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً منوزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب جرى خلاله بحث سبل إنهاء الوضع الكارثي الذي يستمرالعدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمته.

وأكد الوزيرانضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الصفديونظيرته البلجيكية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الجهودالمستهدفة منع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.

كما أجرى الصفدياتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ألبانيا إيجلي حساني، بحث خلاله الوضع الكارثي فيغزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعداتالإنسانية إلى غزة.

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