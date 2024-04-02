بني مصطفى: استقبلنا 161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هديل غبون
تشكلت لجنة خاصة جديدةلتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع رؤية التحديثالاقتصادي، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
وأكدت بني مصطفى خلالاستضافتها في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إصدار الاستراتيجيةالجديدة قبل شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وفق أولويات جديدة.
وأشارت إلى تطوير 14تشريعا وإطلاق 30 خدمة إلكترونية خلال العام الماضي.
ولفتت الوزيرة إلى استحداثغرفة مراقبة مركزية لدور الرعاية والحماية.
وأكدت أن العمل جارٍ على دراسة وتحليل منصةفاقدي السند الأسري ومنصة موحدة للمساعدات النقدية والعينية.
وقالت بني مصطفى إن نسبة التسجيل ممتازة فيمنصة تكامل الخاصة بالجمعيات، إذ تم تسجيل أكثر من نصف الجمعيات خلال 6 أشهر.
وأضافت: ننفذ حاليا استراتيجية إدماجية لذوي الإعاقة.
وتابعت بني مصطفى: لدينا 29 مركزا إيوائيا تخدمنحو 1800 شخص تقريبا.
وأردفت: هناك توسع بالمراكز النهارية الدامجة.
وقالت بني مصطفى: استقبلنا161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة.
وفيما يتعلق بالتسول،أكدت أنه وحسب آخر الدراسات التي سيعلن عنها، لا يوجد حالات اجتماعية تستدعيالتسول.
وأضافت الوزيرة: نعانيمن تكرار الضبوطات للمتسولين أنفسهم في اليوم ذاته، ونعمل على توحيد إجراءات الضبطللمتسولين.
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