بني مصطفى: استقبلنا 161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبون

تشكلت لجنة خاصة جديدةلتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع رؤية التحديثالاقتصادي، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.



وأكدت بني مصطفى خلالاستضافتها في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إصدار الاستراتيجيةالجديدة قبل شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وفق أولويات جديدة.



وأشارت إلى تطوير 14تشريعا وإطلاق 30 خدمة إلكترونية خلال العام الماضي.



ولفتت الوزيرة إلى استحداثغرفة مراقبة مركزية لدور الرعاية والحماية.



وأكدت أن العمل جارٍ على دراسة وتحليل منصةفاقدي السند الأسري ومنصة موحدة للمساعدات النقدية والعينية.

وقالت بني مصطفى إن نسبة التسجيل ممتازة فيمنصة تكامل الخاصة بالجمعيات، إذ تم تسجيل أكثر من نصف الجمعيات خلال 6 أشهر.



وأضافت: ننفذ حاليا استراتيجية إدماجية لذوي الإعاقة.



وتابعت بني مصطفى: لدينا 29 مركزا إيوائيا تخدمنحو 1800 شخص تقريبا.



وأردفت: هناك توسع بالمراكز النهارية الدامجة.

وقالت بني مصطفى: استقبلنا161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة.



وفيما يتعلق بالتسول،أكدت أنه وحسب آخر الدراسات التي سيعلن عنها، لا يوجد حالات اجتماعية تستدعيالتسول.



وأضافت الوزيرة: نعانيمن تكرار الضبوطات للمتسولين أنفسهم في اليوم ذاته، ونعمل على توحيد إجراءات الضبطللمتسولين.