التوثيق الملكي يصدرُ تقويمًا خاصًّا بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي



وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا التقويم يعكس قدرا يسيرا من الجهود الملكيّة التي تتسم بالتنوع والحيوية وتعدد المسارب والاتجاهات على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية على حد سواء، حيث حقق جلالته خلال 25 عامًا من حكمه إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، وعزز في المجال السياسي علاقات الأردن الدولية وحضوره الدبلوماسي وبنى شراكات استراتيجية مع الدول العربية والإسلامية والعالمية.



وأضاف، أنه في مجال الاقتصاد، شهد عهد جلالته خطوات نوعية في سياق تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى الناحية الاجتماعية، حيث وجه جلالته جهوده لتعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وشمول رعايته الملكية قطاعات الثقافة والشباب والرياضة.



وأكد المركز حرص فريق الإعداد على أن تمثل هذه المختارات التي اختاروها على أسس التنويع مرجعًا لما شهده الأردن من إنجازات في مختلف القطاعات خلال ربع قرن من قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

