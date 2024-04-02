القبض على مطلوب ثان من قائمة الخطرين في الرويشد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلاميباسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة خاصة نفّذت فجر اليوم الثلاثاء، مداهمةلمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين (ممن جرى نشر صورهم وتعميمها) لارتباطهم بعصاباتإقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقتالقبض عليه.
وأكّد الناطق الإعلاميأنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب(عايد حسين عايد الغياث) والمطلوب بـ14 طلبا بقضايا استيراد المواد المخدرةوالاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاقعيارات نارية وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة.
وأشار إلى أنّ التحقيقاتوالعمل مستمران لجمع المعلومات عن باقي الأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم.
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