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القبض على مطلوب ثان من قائمة الخطرين في الرويشد

4/2/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلاميباسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة خاصة نفّذت فجر اليوم الثلاثاء، مداهمةلمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين (ممن جرى نشر صورهم وتعميمها) لارتباطهم بعصاباتإقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقتالقبض عليه.
وأكّد الناطق الإعلاميأنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب(عايد حسين عايد الغياث) والمطلوب بـ14 طلبا بقضايا استيراد المواد المخدرةوالاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاقعيارات نارية وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة.

وأشار إلى أنّ التحقيقاتوالعمل مستمران لجمع المعلومات عن باقي الأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم.




MENAFN02042024000072011014ID1108050375

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