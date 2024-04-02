Tuesday, 02 April 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول الخروج عن القانون في المظاهرات

4/2/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون قال وزير الاتصالالحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين: لدينا إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول أنيخرج عن القانون في المظاهرات.
وأضاف المبيضين خلال منتدى التواصل الحكوميالذي استضاف وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، "كانلدينا توجيه مهم بالأمس فيما يتعلق بحماية الأطفال".

وشدد على أن الأردن غير عاجز عن أن يدافع عنأمنه.

MENAFN02042024000072011014ID1108050374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث