الحكومة: إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول الخروج عن القانون في المظاهرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هديل غبون قال وزير الاتصالالحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين: لدينا إجراءات قانونية ودستورية لكل من يحاول أنيخرج عن القانون في المظاهرات.
وأضاف المبيضين خلال منتدى التواصل الحكوميالذي استضاف وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، "كانلدينا توجيه مهم بالأمس فيما يتعلق بحماية الأطفال".
وشدد على أن الأردن غير عاجز عن أن يدافع عنأمنه.
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