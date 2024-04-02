افتتاح مبنى مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) افتتح مدير الأمنالعام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الثلاثاء، مركز أمن تلاع العليوخلدا وأم السماق التابع لمديرية شرطة شمال عمان في قيادة إقليم أمن العاصمة.
ويأتي افتتاح هذاالمركز، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاتهالدستورية، وبما يضمن إدامة تنفيذ الواجبات الأمنية والإنسانية والمجتمعية لهذهالوحدات، ضمن بيئة عمل مثالية قوامها الحداثة العملياتية والخطط الإستراتيجية فيمجال تقديم الخدمات الفضلى لأبناء المجتمع كافة.
وأكد المعايطة، سعيمديرية الأمن العام المستمر لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والمتمثلة فيالنهوض بمستوى الأداء الأمني والإنساني الشامل وفق أفضل المعايير، بدءًا من الخططالنوعية في إدامة الشراكة الفاعلة مع المواطنين ووصولاً إلى الارتقاء بجودة مايقدم من خدمات، على مدار الساعة.
وأشار مدير الأمنالعام، إلى أن افتتاح هذا المركز، ما هو إلا تجسيد لنهج المديرية المتواصل فيترسيخ سبل التحديث والتطوير على الصعد كافة، وبما ينعكس إيجاباً على كفاءة العملالأمني، وتمكين العاملين من أداء واجباتهم بكل حرفية واقتدار.
ولفت المعايطة إلىضرورة الحفاظ على نسق العمل التكاملي بين مختلف الوحدات والتشكيلات، وبما يراعيتقسيم الاختصاصات السكانية وفقاً لجغرافية المراكز الأمنية ومديريات الشرطةالمختلفة، وبما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، لا سيما الطارئة منها.
واستمع لإيجاز قدّمهقائد أمن إقليم العاصمة أوضح من خلاله آليات العمل التي تُتبع للحفاظ على تنسيقوجودة الخدمات المقدمة، وآلية توزيع الأدوار حسب الاختصاصات الوظيفية بكل كفاءةويسر.
كما جال مدير الأمنالعام في أقسام ومرافق المبنى الجديد، للوقوف على جاهزيته، لتقديم أفضل الخدماتالأمنية للمواطنين.
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