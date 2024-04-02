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افتتاح مبنى مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق الجديد

4/2/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح مدير الأمنالعام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الثلاثاء، مركز أمن تلاع العليوخلدا وأم السماق التابع لمديرية شرطة شمال عمان في قيادة إقليم أمن العاصمة.
ويأتي افتتاح هذاالمركز، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاتهالدستورية، وبما يضمن إدامة تنفيذ الواجبات الأمنية والإنسانية والمجتمعية لهذهالوحدات، ضمن بيئة عمل مثالية قوامها الحداثة العملياتية والخطط الإستراتيجية فيمجال تقديم الخدمات الفضلى لأبناء المجتمع كافة.

وأكد المعايطة، سعيمديرية الأمن العام المستمر لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والمتمثلة فيالنهوض بمستوى الأداء الأمني والإنساني الشامل وفق أفضل المعايير، بدءًا من الخططالنوعية في إدامة الشراكة الفاعلة مع المواطنين ووصولاً إلى الارتقاء بجودة مايقدم من خدمات، على مدار الساعة.

وأشار مدير الأمنالعام، إلى أن افتتاح هذا المركز، ما هو إلا تجسيد لنهج المديرية المتواصل فيترسيخ سبل التحديث والتطوير على الصعد كافة، وبما ينعكس إيجاباً على كفاءة العملالأمني، وتمكين العاملين من أداء واجباتهم بكل حرفية واقتدار.

ولفت المعايطة إلىضرورة الحفاظ على نسق العمل التكاملي بين مختلف الوحدات والتشكيلات، وبما يراعيتقسيم الاختصاصات السكانية وفقاً لجغرافية المراكز الأمنية ومديريات الشرطةالمختلفة، وبما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، لا سيما الطارئة منها.

واستمع لإيجاز قدّمهقائد أمن إقليم العاصمة أوضح من خلاله آليات العمل التي تُتبع للحفاظ على تنسيقوجودة الخدمات المقدمة، وآلية توزيع الأدوار حسب الاختصاصات الوظيفية بكل كفاءةويسر.

كما جال مدير الأمنالعام في أقسام ومرافق المبنى الجديد، للوقوف على جاهزيته، لتقديم أفضل الخدماتالأمنية للمواطنين.

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