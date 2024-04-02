الصفدي: قتل عمال من منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة جريمة حرب
التاريخ
4/2/2024 2:35:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة بدم بارد هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.
وأشار الصفدي عبر منصة (إكس) إلى أن هذه الجرائم تستمر لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية.
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