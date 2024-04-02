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الأردن ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

4/2/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، 9 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 4 دول شقيقة وصديقة.
وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 68 إنزالاً جوياً أردنياً، و133 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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