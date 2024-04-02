إطلاق مشروع لتطوير معلمي المدارس الحكومية في الأردن



وبين وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، خلال الاجتماع الأول لاطلاق المشروع، بحضور الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، ومدير التعاون في وزارة الشؤون الدولية في الحكومة الكندية سايمون سنوكسل، سعي الوزارة لتعزيز التعاون والشراكة مع كل الجهات الداعمة للتنمية المهنية للمعلمين وبناء قدراتهم.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين مخرجات التعلم من خلال البرامج التي تعزز التميز في التدريس في المدارس الحكومية في الأردن، معربًا عن شكره للحكومة الكندية لمساندتها ودعمها البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات أهمية هذا المشروع لمدارسنا ومعلمينا ومديري المدارس، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع الذي يستمر خمس سنوات يعود للتنسيق والدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم.

وأعرب عن شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، وإدارة الإشراف والتدريب التربوي في تنفيذ هذا المشروع، والحكومة الكندية لدعمها القطاع التعليمي في المملكة.

بدوره، أعرب مدير التعاون في وزارة الشؤون الدولية في الحكومة الكندية سايمون سنوكسل عن سعادته بإطلاق المشروع، مشيدًا بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات التعليمية.



وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين التربويين في الوزارة، عرض ومناقشة أهداف المشروع، وخطتة التنفيذية، وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض لبرامج: الدبلوم المهني في التعليم، والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة، والإبتكار والريادة في التعليم، وشبكات المدارس، ومساقات قصيرة، إضافة إلى مهارات القيادة للمعلمات الإناث.