إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام
التاريخ
4/2/2024 2:35:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
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