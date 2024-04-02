رضا زاهدي.. عسكري إيراني بارز قتل في هجوم دمشق



وحسب المعلومات التي رصدها مراسل وكالة الأناضول من وسائل الإعلام الإيرانية، فإن العميد زاهدي من مواليد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1960 في مدينة أصفهان الإيرانية.



وبعد أن شغل منصب قائد فرقة الإمام الحسين الرابعة عشرة بين عامي 1986 و1991، شغل زاهدي منصب قائد القوات الجوية لجيش الحرس الثوري لفترة قصيرة في عام 1995.



كما شغل زاهدي منصب قائد القوات البرية لجيش الحرس الثوري بين عامي 2005 و2008، وعمل ضمن فيلق القدس بين عامي 2008 و2016 وكان قائدا للحرس الثوري في سوريا ولبنان.



وبين عامي 2016 و2018 شغل زاهدي منصب نائب قائد العمليات في الحرس الثوري.

وتضمنت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن زاهدي في تواريخ مختلفة إلى جانب كبار القادة الإيرانيين، وأبرزهم قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، والقائد الحالي للفيلق المذكور اسماعيل قاآني.



والاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في "الهجوم الإسرائيلي" على البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكر بيان للحرس، أن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا على مبنى القنصلية في حرم سفارة إيران بدمشق.



وأوضح أن العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي و5 آخرين من أعضاء الحرس الثوري قتلوا في الهجوم.



والقتلى الخمسة هم: حسين أمان اللهي، ومهدي جلالتي، ومحسن صداقت، وعلي آغا بابائي، وعلي صالحي روزبهاني.



وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت وكالة "إرنا" أن القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.



ورغم أن تل أبيب لم تعلن حتى الساعة 19:10 (ت.غ) مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الهجوم على العاصمة السورية "لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاور للسفارة كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".



وأضافت أن "جميع القتلى في الهجوم عسكريون إيرانيون، قاموا بنشاط عسكري هناك لفترة طويلة من الزمن".-(الأناضول)