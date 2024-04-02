المطبخ المركزي العالمي يوقف عملياته بعد استهداف موظفية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المطبخالمركزي العالمي عن وقف عملياته في قطاع غزة؛ بعد استهداف موظفيه بغارة إسرائيلية.
وأعرب مؤسسمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس عنحزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في حينطالبت أستراليا -التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة- بمحاسبة الفاعلين.
ودعا أندريس -فيمنشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"،وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.
وقد أفادترويترز، بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخالمركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.
وكان المكتبالإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن الاحتلال اغتال الفريق الإغاثي المكون منبريطاني وبولندي وأسترالية وآخر مجهول الهوية، وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرتأيضا عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.
من جانب آخر،أكد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي مقتل موظفة الإغاثة الأسترالية لالزاوميفرانكوم في الغارة الإسرائيلية.
وصرح ألبانيزيبأنه اتصل بالسفير الإسرائيلي ليطلب منه "محاسبة كاملة بشأن مقتل الفريقالإغاثي".
من جهتها، نددتحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات باستهداف جيش الاحتلال للعاملينبمنظمة المطبخ المركزي العالمي جنوب دير البلح.
وقالت الحركة فيبيان، إن "الجريمة تؤكد أن الاحتلال لا يزال يصر على سياسة قتل المدنيينالعزل وفرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملينفيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية".
وطالبت حماسالمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانهعلى الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان.
وكانت منظمةورلد سنترال كيتشن -ومقرها الولايات المتحدة- قد نظمت بالتعاون مع جمعية"أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانيةإلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 آذار.-(رويترز)
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