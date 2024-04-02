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المطبخ المركزي العالمي يوقف عملياته بعد استهداف موظفية في غزة

4/2/2024 2:35:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المطبخالمركزي العالمي عن وقف عملياته في قطاع غزة؛ بعد استهداف موظفيه بغارة إسرائيلية.
وأعرب مؤسسمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس عنحزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في حينطالبت أستراليا -التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة- بمحاسبة الفاعلين.

ودعا أندريس -فيمنشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"،وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

وقد أفادترويترز، بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخالمركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.

وكان المكتبالإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن الاحتلال اغتال الفريق الإغاثي المكون منبريطاني وبولندي وأسترالية وآخر مجهول الهوية، وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرتأيضا عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

من جانب آخر،أكد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي مقتل موظفة الإغاثة الأسترالية لالزاوميفرانكوم في الغارة الإسرائيلية.

وصرح ألبانيزيبأنه اتصل بالسفير الإسرائيلي ليطلب منه "محاسبة كاملة بشأن مقتل الفريقالإغاثي".

من جهتها، نددتحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات باستهداف جيش الاحتلال للعاملينبمنظمة المطبخ المركزي العالمي جنوب دير البلح.

وقالت الحركة فيبيان، إن "الجريمة تؤكد أن الاحتلال لا يزال يصر على سياسة قتل المدنيينالعزل وفرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملينفيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية".

وطالبت حماسالمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانهعلى الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان.

وكانت منظمةورلد سنترال كيتشن -ومقرها الولايات المتحدة- قد نظمت بالتعاون مع جمعية"أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانيةإلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 آذار.-(رويترز)

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