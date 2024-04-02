مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الحرب



وقال في تصريحات صحفية عقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس، أمس الاثنين، إن المشروع يركز على وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإيصال المساعدات إلى غزة بشكل كبير، وكذلك إعادة بناء قطاع غزة وتمكين السلطة الفلسطينية من حكمها لغزة، ودعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المالي.



ويتضمن مشروع القرار الذي سيبدأ الأعضاء بمناقشته قبل عرضه رسميا للتصويت على مطالبة الأطراف الدولية والإقليمية بالتحضير لمفاوضات بين الطرفين تفضي إلى حل الدولتين.



إلى ذلك، قال المندوب الفلسطيني الدائم، رياض منصور في تصريح صحفي إنه سيتم طرح اعتراف مجلس الأمن بعضوية دولة فلسطين الكاملة خلال الشهر الجاري.

