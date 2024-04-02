الصحة العالمية تحذر من مأساة جديدة في غزة



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، يكتظ قسم غسيل الكلى في مستشفى أبو يُوسُف النجار في رفح جنوبي القطاع بــ400 مريض بالفشل الكلوي جلهم يحظى مرتين أسبوعيًا من أصل 4 مرات بالغسيل الدموي بسبب ضعف الإمكانات في ظل الحرب، بعضهم بحاجة عاجلة لتلقي الرعاية الصحية خارج القطاع.



وأشارت المنظمة إلى أن مستوى النظافة والرعاية الصحية وصلت لمرحلة خطيرة من التدني مع تكدس المرضى والجرحى في ممرات المستشفى وانتشار المخلفات الطبية بين الأقسام فضلا عن تدهور الأوضاع النفسية لجرحى الحرب.



وطالب مدير منظمة الصحة العالمية "إسرائيل" بسرعة الموافقة على فتح ممرات إنسانية لإجلائهم، مؤكدا أن كل لحظة مهمة في حياة المرضى وجرحى الحرب على غزة، خاصةً ذوو الحالات الحرجة، وأنه يجب التسريع بعملية إجلائهم لتلقي العلاج خارج القطاع.-(بترا)