إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف



تصريحات سانشيز جاءت في حديث لصحفيين على متن الطائرة، الثلاثاء، أثناء توجهه إلى الأردن، محطته الأولى في جولته بالشرق الأوسط التي ستستغرق ثلاثة أيام.



وأعرب سانشيز عن اعتقاده أنه ستكون هناك تطورات مهمة في المجتمع الدولي بين أبريل/ نيسان الجاري، ويونيو/ حزيران المقبل، بخصوص الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وفق إعلام إسباني.



وأضاف أنه ينبغي الاهتمام بالنقاشات التي تهدف إلى الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.



وأشار إلى أن القرار المشترك الذي تم اتخاذه مع رؤساء وزراء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم تنفيذه قبل حلول الصيف إذا توفرت الظروف المناسبة.



وأوضح سانشيز أن إسبانيا ستتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الوزراء أولا، ومن ثم سيتم عرضه على البرلمان.



وشدد على اعتقاده أن السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة خلال الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحماس هو الاعتراف بدولة فلسطين.



وبعد الأردن، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسباني إلى المملكة العربية السعودية وقطر.-(الأناضول)