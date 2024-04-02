إسرائيل أبلغت أميركا بالضربة على قنصلية إيران بدمشق قبلها بدقائق



وأضافوا أن إسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة ((الضوء الأخضر)) لتنفيذ الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، وفقاً لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).



وذكر مسؤول إسرائيلي لـ((أكسيوس)) أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتعقب زاهدي، الذي كان مسؤولاً عن تسليح ((حزب الله)) وغيره من الفصائل الموالية لإيران في سوريا ولبنان لفترة طويلة، لكن لم تتح الفرصة لاغتياله إلا في الأيام الأخيرة.



وأكد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات انتقامية من الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في سوريا.



ورجح مسؤول أميركي كبير تصعيداً في الصراع بين إسرائيل من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى.-(وكالات)