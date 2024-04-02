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الأمم المتحدة: الحرب تسرق أفضل ما فينا

4/2/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وكيل الأمين العامللأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: إننا "غاضبون من مقتل عمالالإغاثة في غزة".

وأضاف غريفيث: "رغمالحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عنتصرفات من يقف وراءها".

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