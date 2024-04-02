الأمم المتحدة: الحرب تسرق أفضل ما فينا

الأمم المتحدة: الحرب تسرق أفضل ما فينا
التاريخ
4/2/2024 2:35:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وكيل الأمين العامللأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: إننا "غاضبون من مقتل عمالالإغاثة في غزة".
وأضاف غريفيث: "رغمالحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عنتصرفات من يقف وراءها".
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