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أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي

4/2/2024 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة"إسرائيل هيوم" العبرية إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزاستدعى السفير الإسرائيلي عقب مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غزة بغارة جويةإسرائيلية استهدفت فريق منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزيالعالمي).
وقالت المنظمة إنفريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرىتحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغأكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية، رغم تنسيق التحرك مع الجيشالإسرائيلي.

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