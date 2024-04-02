أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي

أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي
التاريخ
4/2/2024 2:35:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة"إسرائيل هيوم" العبرية إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزاستدعى السفير الإسرائيلي عقب مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غزة بغارة جويةإسرائيلية استهدفت فريق منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزيالعالمي).
وقالت المنظمة إنفريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرىتحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغأكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية، رغم تنسيق التحرك مع الجيشالإسرائيلي.
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