السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثالثة، أماممجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت أولى محطاتالسيسي رئيسا لمصر في عام 2014، وامتدت فترة الولاية الأولى له حتى عام 2018.
وفي انتخابات الرئاسةلعام 2018، فاز السيسي بنسبة 97.08 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وأدى اليمين الدستوريةأمام مجلس النواب.
وكان من المفترض أنتستمر تلك الولاية 4 سنوات، ولكن تخللتها تعديلات دستورية في عام 2019 على أنيُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدةسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوزلرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وأجريت الانتخاباتالرئاسية الثالثة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين أربعة مرشحين حسمت لصالح السيسي لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 89.6بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة مشاركة وصلت 66.8 بالمئة، جعلتها الأعلىفي تاريخ مصر. (بترا)
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