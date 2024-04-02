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السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

4/2/2024 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثالثة، أماممجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت أولى محطاتالسيسي رئيسا لمصر في عام 2014، وامتدت فترة الولاية الأولى له حتى عام 2018.

وفي انتخابات الرئاسةلعام 2018، فاز السيسي بنسبة 97.08 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وأدى اليمين الدستوريةأمام مجلس النواب.

وكان من المفترض أنتستمر تلك الولاية 4 سنوات، ولكن تخللتها تعديلات دستورية في عام 2019 على أنيُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدةسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوزلرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وأجريت الانتخاباتالرئاسية الثالثة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين أربعة مرشحين حسمت لصالح السيسي لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 89.6بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة مشاركة وصلت 66.8 بالمئة، جعلتها الأعلىفي تاريخ مصر. (بترا)

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