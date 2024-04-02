استشهاد أكثر من 6 آلاف طالب في غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وزارة التربيةوالتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 6050 طالبا، وإصابة 10 آلاف و219بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، فيبيان صحفي اليوم، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بدايةالعدوان وصل إلى أكثر من 5994 طالبا، والذين أصيبوا إلى 9890، في حين استُشهد فيالضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105".
وأشارت الوزارة إلى أن"266 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، في حين أصيب ستةبجروح في الضفة، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة".
ولفتت إلى أن"286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضتللقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدميربالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".
وأكدت التربية أن"620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدءالعدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة". (بترا)
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