Tuesday, 02 April 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد أكثر من 6 آلاف طالب في غزة منذ 7 أكتوبر

4/2/2024 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة التربيةوالتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 6050 طالبا، وإصابة 10 آلاف و219بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، فيبيان صحفي اليوم، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بدايةالعدوان وصل إلى أكثر من 5994 طالبا، والذين أصيبوا إلى 9890، في حين استُشهد فيالضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105".

وأشارت الوزارة إلى أن"266 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، في حين أصيب ستةبجروح في الضفة، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة".

ولفتت إلى أن"286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضتللقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدميربالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكدت التربية أن"620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدءالعدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة". (بترا)

MENAFN02042024000072011014ID1108050351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث