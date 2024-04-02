Tuesday, 02 April 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا... 15 قتيلاً إثر حريق داخل مبنى في مدينة إسطنبول

4/2/2024 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل 15 شخصا وأصيب 8 آخرون، 7 منهم في حالة خطيرة، إثر حريق داخل مبنى في مدينة إسطنبول بحسب مكتب محافظ إسطنبول.

ولا يزال التعامل مع الحريق مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.


MENAFN02042024000072011014ID1108050350

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث