تركيا... 15 قتيلاً إثر حريق داخل مبنى في مدينة إسطنبول

تركيا... 15 قتيلاً إثر حريق داخل مبنى في مدينة إسطنبول
التاريخ
4/2/2024 2:35:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قتل 15 شخصا وأصيب 8 آخرون، 7 منهم في حالة خطيرة، إثر حريق داخل مبنى في مدينة إسطنبول بحسب مكتب محافظ إسطنبول.
ولا يزال التعامل مع الحريق مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.
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