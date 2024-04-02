استشهاد سيدة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد سيدة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
4/2/2024 2:34:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهدت سيدة وأصيب آخرون نتيجة غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قضاء صور في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت منزلا في بلدة يارين بقضاء "صور"، ما أدى إلى سقوط جرحى من بينهم السيدة التي فارقت الحياة في المستشفى.
وأضاف أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت في أجواء مدينة صيدا وجوارها على علو منخفض.
(بترا)
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