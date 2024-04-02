استشهاد سيدة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان



وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت منزلا في بلدة يارين بقضاء "صور"، ما أدى إلى سقوط جرحى من بينهم السيدة التي فارقت الحياة في المستشفى.



وأضاف أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت في أجواء مدينة صيدا وجوارها على علو منخفض.

(بترا)