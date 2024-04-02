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هل ندم بايرن ميونخ على إقالة ناغلسمان؟

4/2/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فجأة، بات اسم الألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، في مقدمة المرشحين للعودة إلى قيادة فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم الـ11 الماضية، في الموسم القادم، حسبما أفادت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية.


وكشفت المجلة -في تقرير لها اليوم الثلاثاء- أن قادة البافاري "يناقشون بقوة" عودة ناغلسمان، الذي أطاحت به القيادة السابقة للنادي قبل 12 شهرا بعد أقل من موسمين على توليه العارضة الفنية للفريق.


ورغم ذلك، ذكرت "كيكر" أن الآراء تبدو "متباعدة" حول ما إذا كان ناغلسمان هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية خلفا لمدرب الفريق الحالي توماس توخيل، الذي حل محل ناغلسمان أواخر مارس/آذار 2023.


وسيرحل توخيل عن النادي هذا الصيف، رغم أن عقده يمتد لعام آخر.


وينتهي عقد ناغلسمان مدربا لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) هذا العام، وقال إنه يمكن أن يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب "الماكينات"، وكذلك ربما يعود لتدريب الأندية مرة أخرى.


وصرح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني حاليا، بأنه لن يرحل عن النادي بعدما ذكرت تقارير إخبارية أنه المرشح الأوفر حظا لقيادة بايرن.


وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن، السبت الماضي إنه لم تكن هناك محادثات مباشرة مع ألونسو، مشيرة إلى أن إدارة النادي الآن "تعمل في اتجاه آخر".


وردا على سؤال بشأن ناغلسمان، كشف إيبرل "أعلم أن الجمهور بأكمله مهتم بهذا الأمر وأن الجميع يريد المشاركة في الأفكار التي لدينا".

ويبدو مدرب منتخب النمسا رالف رانجنيك، الذي كان تولى قيادة ناديي شالكة ولايبزيغ الألمانيين ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من بين المرشحين الآخرين لتدريب بايرن، وكذلك روبرتو دي زيربي المدير الفني الحالي لفريق برايتون الإنجليزي.


وألمحت كيكر إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، لم يكن في حسابات رؤساء بايرن في ظل عدم تحدثه اللغة الألمانية.

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