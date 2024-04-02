الأهلي يتقدم بطلب للاتحاد المصري بعد واقعة صفع المغربي الشيبي



وقال الأهلي في خطاب وجهه لاتحاد الكرة المصري يوم الثلاثاء: "نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات".



وشدد على أن الشيبي وقع في "مخالفة صارخة" للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، "التي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي".



وتابع: "بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم المدنية التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها".



وتابع الأهلي: "ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا رغم تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4-1-2024 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة فيفا، وتمت إحالته للجنة الانضباط".



وواصل: "وأن ما وقع بين اللاعبين (الشحات - الشيبي) جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا".



وأردف الأهلي في خطابه: "كما ورد أيضا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم".



واختتم الأهلي مؤكدا أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقا للوائح والقوانين.



وكانت مشادة نشبت بين الدولي المصري الشحات والمدافع المغربي الشيبي عقب مباراة فريقيهما في يوليو الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد.



وبعد المباراة، قام الشحات بصفع اللاعب المغربي على وجهه.



وقرر الأهلي حينها توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات عقب ضلوعه في تلك الحادثة، فيما أعلنت رابطة الأندية إيقاف اللاعب لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.