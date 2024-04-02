الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني التطورات الخطيرة في غزة



وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومستدام.



وقدر الرئيس الفلسطيني دور الأردن بقيادة جلالة الملك في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، مثمنا مواقفه الثابتة ومساعيه الدؤوبة لوقف الحرب على غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين، و صون وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.