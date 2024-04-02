Tuesday, 02 April 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوام الطلبة والمدرسين في الطفيلة التقنية إلكتروني ليومين

4/2/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر رئيس جامعةالطفيلة التقنية الدكتور بسام زعل المحاسنة تحويل دوام الطلبة والمدرسين يوميالأحد والاثنين المقبلين إلكترونيًا (عن بعد).
وقال المحاسنة فيتصريح صحفي، إن القرار جاء لتخفيف أعباء التنقل والسفر على الطلبة القادمين منالمحافظات الأخرى، والحد من الأزمات المرورية سيما التي تترافق مع قرب حلول عيدالفطر المبارك. (بترا)

MENAFN02042024000072011014ID1108050342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث