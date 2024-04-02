دوام الطلبة والمدرسين في الطفيلة التقنية إلكتروني ليومين

دوام الطلبة والمدرسين في الطفيلة التقنية إلكتروني ليومين
التاريخ
4/2/2024 2:33:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر رئيس جامعةالطفيلة التقنية الدكتور بسام زعل المحاسنة تحويل دوام الطلبة والمدرسين يوميالأحد والاثنين المقبلين إلكترونيًا (عن بعد).
وقال المحاسنة فيتصريح صحفي، إن القرار جاء لتخفيف أعباء التنقل والسفر على الطلبة القادمين منالمحافظات الأخرى، والحد من الأزمات المرورية سيما التي تترافق مع قرب حلول عيدالفطر المبارك. (بترا)
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