3 أسباب لاختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر

MENAFN - Al Watan) كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها التوعوي لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة X عن 3 أسباب لاختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر، وكانت الأسباب كالتالي:

1- ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، مثل وجود زيادة في الراتب الشهري.

2- وجود مصدر دخل جديد للأسرة.

3- نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.

و تعمل الوزارة على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر.