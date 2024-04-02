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اعتدال وتليجرام يزيلان 16 مليون محتوى متطرف للربع الأول لعام 2024

4/2/2024 2:28:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أثمرت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، من إغلاق 445 قناة متطرفة وإزالة 16.496.615 مليون محتوى متطرف والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية. واستطاع "اعتدال" و "تليجرام" وللعام الثالث على التوالي مكافحة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث تم إزالة 11.634.102 مليون محتوى متطرف وإغلاق 187 قناة متطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تم إزالة 3.227.272 مليون محتوى متطرف وإغلاق 186 قناة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، وإزالة 1.635.241 مليون محتوى متطرف وإغلاق 72 قناة متطرفة تعود لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
يذكر أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء التعاون المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" في فبراير 2022م وحتى مارس 2024م بلغ 75.388.319 مليون محتوى متطرف، فيما تم إغلاق 13.533 قناة متطرفة استخدمت في بث الأنشطة الدعائية المتطرفة.

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