Tuesday, 02 April 2024 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد: شهر أبريل الأكثر غزارة بالأمطار وفصل الربيع سيشهد تقلبات متسارعة في الطقس

4/2/2024 2:28:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مدير المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي متزامنة مع شهر أبريل الذي يعد وفقاً للسجلات المناخية من أكثر الأشهر غزارة بالأمطار؛ مشيراً إلى أن فرصة هطول الأمطار مازالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ مصحوبة بظواهر جوية حادة منها الرياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية وتكون الضباب.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني؛ أن المركز يراقب أجواء المملكة على مدار الساعة، ويعمل مع الجهات المعنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لتقديم المعلومات اللازمة وتسهيل مهامهم العملية والميدانية للإسهام في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات.
ودعا إلى الحرص الكامل والانتباه جراء هذه الظواهر الجوية والتقلبات التي تشهدها مناطق المملكة، وأيضاً الالتزام بتعليمات الجهات المختصة؛ منبهاً بأن فصل الربيع يتميز بالتقلبات المتسارعة في الطقس وأن التقرير المناخي لفصل الربيع أشار إلى أمطار أقل من المعدل في الأعوام السابقة، وارتفاع بمعدل درجتين للحرارة.
يذكر أن مناطق المملكة الجنوبية خاصة الباحة ومحافظاتها سجلت أعلى كمية أمطار بمعدل حتى 75.2 ملم؛ خلال الحالة الماطرة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، كما يقوم المركز الوطني للأرصاد ببث المعلومات على مدار الساعة ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع الرسمية المتاحة.

MENAFN02042024000089011017ID1108050293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث