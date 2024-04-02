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دراسة تتوصل لعلاج ضد سرطان الثدي باستخدام الفيروسات المعدلة جينيا

4/2/2024 2:28:18 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة بحثية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى توظيف فيروسات معدلة جينياً لقتل الخلايا السرطانية وتدميرھا بشكل انتقائي دون الإضرار بالخلايا السليمة؛ مشيرة إلى أن ھذا العلاج المبتكر يتميز بقدرته على التكاثر داخل الخلايا السرطانية وتحليلھا ومن ثم تحفيز استجابة المناعة الذاتية والمكتسبة المضادة للورم.
واستندت الدراسة على اعتبار سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في العالم، منوهة بهذا العلاج المناعي المحلل للورم السرطاني الذي يعـد ابتكاراً جديدًا كعلاج واعد وفعال ضد هذا النوع من السرطانات، وتهدف الدراسة إلى التحقق من قدرة فيروسات التھاب الفم الحويصلي المعدل المدعمة بالسايتوكينات المعززة للمناعة "rVSV, rVSV M51 and rVSVM51-hIL12" لإصابة وقتل خلايا سرطان الثدي بفعالية.
وتم خلال الدراسة إعادة استنساخ الحمض النووي الخاص بالفيروسات الثلاثة وفحص جودة الاستنساخ عن طريق تقنية تتبع وتحليل التسلسل الجيني ومن ثم تحرير الفيروسات وتنقيتها باستخدام تقنية "plaque assay" وتحليل "RT-PCR" والتصوير بالمجهر الالكتروني، وللتأكد من إنتاج ووظائف البروتينات الأساسية لفيروسات rVSVs"" تم فحص البروتينات المنتجة "G، M، N" والانترلوكين-12 البشري عن طريق تقنية الويسترن بلوت، وصبغة التفاعل المناعي "الآليزا" في الخلايا الحية. وأظهرت نتائج الدراسة نجاح تقنية الفيروسات المعدلة جينياً "rVSV, rVSVM51, rVSVM51-hIL12" واستخدامها كعوامل علاجية ضد سرطان الثدي، وتم إثبات فاعلية هذه الفيروسات وسميتها على العديد من الخلايا السرطانية البشرية والخلايا الحيوانية، وقد لوحظ أن الخلايا غير المسرطنة "GM-38" أقل تأثراً وعرضة للإصابة بفيروس "rVSVM51" مقارنة بـ "rVSV" أيضاً تم تقييم فعالية هذه العلاجات "rVSV وrVSVM51" عن طريق استخدام فئران التجارب "C57BL /6J" الحاملة للورم ""B16F10، وكلا العلاجين كان لهما تأثير فعال في تأخير نمو الورم وإطالة بقاء الفئران على قيد الحياة مقارنة بالفئران غير المعالجة.
وأنتجت خلال الدراسة الخلايا المناعية الطبيعية القاتلة بمعدل 5 من بروتين انترفيرون جاما كاستجابة مناعية ناجمة عن تحفيز خلايا "MCF7" باستخدام فيروس "VSVM51"، بينما زاد "rVSVM51-hIL12" من مستوى إنتاج انترفيرون جاما بمقدار الضعفين مقارنة بـ"rVSVM51"؛ حيث أشارت النتائج إلى أن الفيروس الناسخ لبروتين انترلوكين 12 البشري "rVSVM51-hIL12" عزز النشاط الوظيفي للخلايا المناعية القاتلة مقارنةً بفيروس "rVSVM51" عن طريق تقييم تراكيز انترفيرون جاما المفرزة. وأثبتت الدراسة نجاح الاستنساخ الحيوي واستخدام الفيروسات المعدلة "rVSV, rVSVM51 and rVSV M51-hIL12"، كعوامل علاجية لسرطان الثدي على مستوى الخلايا السرطانية المزروعة والنموذج الحيواني، وعليه يمكننا استخدامها كمنصة لقاح جديدة للعلاج المناعي للسرطان، حيث تدعم هذه النتائج المشاريع العلمية المستقبلية التي تطمح إلى استخدام هذه المنهجية في معالجة سرطانات الثدي على المستوى الإكلينيكي.

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