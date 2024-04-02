دراسة تتوصل لعلاج ضد سرطان الثدي باستخدام الفيروسات المعدلة جينيا

(MENAFN
- Al Watan) توصلت دراسة بحثية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى توظيف فيروسات معدلة جينياً لقتل الخلايا السرطانية وتدميرھا بشكل انتقائي دون الإضرار بالخلايا السليمة؛ مشيرة إلى أن ھذا العلاج المبتكر يتميز بقدرته على التكاثر داخل الخلايا السرطانية وتحليلھا ومن ثم تحفيز استجابة المناعة الذاتية والمكتسبة المضادة للورم.
واستندت الدراسة على اعتبار سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في العالم، منوهة بهذا العلاج المناعي المحلل للورم السرطاني الذي يعـد ابتكاراً جديدًا كعلاج واعد وفعال ضد هذا النوع من السرطانات، وتهدف الدراسة إلى التحقق من قدرة فيروسات التھاب الفم الحويصلي المعدل المدعمة بالسايتوكينات المعززة للمناعة "rVSV, rVSV M51 and rVSVM51-hIL12" لإصابة وقتل خلايا سرطان الثدي بفعالية.
وتم خلال الدراسة إعادة استنساخ الحمض النووي الخاص بالفيروسات الثلاثة وفحص جودة الاستنساخ عن طريق تقنية تتبع وتحليل التسلسل الجيني ومن ثم تحرير الفيروسات وتنقيتها باستخدام تقنية "plaque assay" وتحليل "RT-PCR" والتصوير بالمجهر الالكتروني، وللتأكد من إنتاج ووظائف البروتينات الأساسية لفيروسات rVSVs"" تم فحص البروتينات المنتجة "G، M، N" والانترلوكين-12 البشري عن طريق تقنية الويسترن بلوت، وصبغة التفاعل المناعي "الآليزا" في الخلايا الحية. وأظهرت نتائج الدراسة نجاح تقنية الفيروسات المعدلة جينياً "rVSV, rVSVM51, rVSVM51-hIL12" واستخدامها كعوامل علاجية ضد سرطان الثدي، وتم إثبات فاعلية هذه الفيروسات وسميتها على العديد من الخلايا السرطانية البشرية والخلايا الحيوانية، وقد لوحظ أن الخلايا غير المسرطنة "GM-38" أقل تأثراً وعرضة للإصابة بفيروس "rVSVM51" مقارنة بـ "rVSV" أيضاً تم تقييم فعالية هذه العلاجات "rVSV وrVSVM51" عن طريق استخدام فئران التجارب "C57BL /6J" الحاملة للورم ""B16F10، وكلا العلاجين كان لهما تأثير فعال في تأخير نمو الورم وإطالة بقاء الفئران على قيد الحياة مقارنة بالفئران غير المعالجة.
وأنتجت خلال الدراسة الخلايا المناعية الطبيعية القاتلة بمعدل 5 من بروتين انترفيرون جاما كاستجابة مناعية ناجمة عن تحفيز خلايا "MCF7" باستخدام فيروس "VSVM51"، بينما زاد "rVSVM51-hIL12" من مستوى إنتاج انترفيرون جاما بمقدار الضعفين مقارنة بـ"rVSVM51"؛ حيث أشارت النتائج إلى أن الفيروس الناسخ لبروتين انترلوكين 12 البشري "rVSVM51-hIL12" عزز النشاط الوظيفي للخلايا المناعية القاتلة مقارنةً بفيروس "rVSVM51" عن طريق تقييم تراكيز انترفيرون جاما المفرزة. وأثبتت الدراسة نجاح الاستنساخ الحيوي واستخدام الفيروسات المعدلة "rVSV, rVSVM51 and rVSV M51-hIL12"، كعوامل علاجية لسرطان الثدي على مستوى الخلايا السرطانية المزروعة والنموذج الحيواني، وعليه يمكننا استخدامها كمنصة لقاح جديدة للعلاج المناعي للسرطان، حيث تدعم هذه النتائج المشاريع العلمية المستقبلية التي تطمح إلى استخدام هذه المنهجية في معالجة سرطانات الثدي على المستوى الإكلينيكي.
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