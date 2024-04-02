أمير جازان يكرم مواطنين أنقذا أسرة احتجزتها السيول بمحافظة الريث

(MENAFN
- Al Watan) كرم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، المواطنين "عبدالله الريثي، وحسن الريثي" بعد تمكنهما الأسبوع الحالي من إنقاذ أسرة احتجزتها السيول بأحد أودية محافظة
ونوه أمير جازان بالدور البطولي المساند لجهود فرق الدفاع المدني، الذي قام به المواطنان وأسهم في إنقاذ الأسرة المحتجزة في السيول، مؤكدًا أن ذلك ليس بمستغرب على المواطنين وجميع أبناء الشعب السعودي النبيل، وأن ما قاما به جاء انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف, في حفظ النفس الإنسانية, وكل ما يسهم في درء الضرر عنها، ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية في عمليات الإنقاذ في كل ما يضمن السلامة للجميع.
من جانبهما قدم المواطنان "عبدالله وحسن الريثي" شكرهما لأمير منطقة جازان على هذه اللفتة والتكريم، التي تعد امتدادًا لرعاية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين.
MENAFN02042024000089011017ID1108050291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.