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أمير جازان يكرم مواطنين أنقذا أسرة احتجزتها السيول بمحافظة الريث

4/2/2024 2:28:18 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، المواطنين "عبدالله الريثي، وحسن الريثي" بعد تمكنهما الأسبوع الحالي من إنقاذ أسرة احتجزتها السيول بأحد أودية محافظة

ونوه أمير جازان بالدور البطولي المساند لجهود فرق الدفاع المدني، الذي قام به المواطنان وأسهم في إنقاذ الأسرة المحتجزة في السيول، مؤكدًا أن ذلك ليس بمستغرب على المواطنين وجميع أبناء الشعب السعودي النبيل، وأن ما قاما به جاء انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف, في حفظ النفس الإنسانية, وكل ما يسهم في درء الضرر عنها، ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية في عمليات الإنقاذ في كل ما يضمن السلامة للجميع.
من جانبهما قدم المواطنان "عبدالله وحسن الريثي" شكرهما لأمير منطقة جازان على هذه اللفتة والتكريم، التي تعد امتدادًا لرعاية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين.

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