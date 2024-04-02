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الدولة تتحمل تكلفة من يتم الإبقاء عليه من النازحين من دول الجوار

4/2/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
خدمة المعتمرين
وفي بداية الجلسة، توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتظافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.
ثم أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها، من رئيس وزراء إثيوبيا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.
الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
وبارك المجلس في هذا السياق، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المملكة لترؤس الدورة (69) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام ( 2025م ) ؛ تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.
الشأن المحلي
واستعرض المجلس في الشأن المحلي، مضامين الاجتماع السنوي (31) لأمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء نوه، بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ ( 7 , 7 % ) في الربع ( الرابع ) من العام الماضي.
وأشار المجلس، إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات (رؤية 2030)، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ (56) مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة والدومينيكان.
- مذكرتا تفاهم بين وزارة العدل السعودية ونظيراتها في مقدونيا الشمالية وجمهورية القمر المتحدة.
- التباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي.
- مذكرة تفاهم بين المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.
- مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
- اتفاقيتان بين السعودية وبربادوس ومالي، في مجال خدمات النقل الجوي.
- مذكرة تفاهم بين المملكة والبحرين بشأن التعاون في مجال الإحصاء.
- التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تحلية مياه البحر.
- تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.
- تطبق وزارة التعليم - فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
- تعيين بندر بن أنور المشهدي، وفيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة 3 سنوات.
- تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس/ خالد بن عبدالله الملحم، والمهندس/ زياد بن صالح اليحيا، ومحمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة 3 سنوات.
- تعيين المهندس/ عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومحمد بن عبداللطيف الحزامي، وطل بن هشام ناظر، وأحمد بن علي القصيّر، والدكتور/ مارك مكليلان؛ أعضاءً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة (ثلاث) سنوات.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي: (الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران)، لعامين ماليين سابقين.
التعيينات والترقيات
ــ تعيين الدكتور/ راشد بن عمر العارضي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (15) بإمارة الرياض.
ــ ترقية معجب بن عبداللّه الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة العدل.
ــ ترقية عمير بن علي الشهري، إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (14) بوزارة العدل.

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