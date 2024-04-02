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وكالة: اجتماع أوبك+ لن يُسفر عن تغييرات في سياسة الإنتاج على الأرجح

4/2/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 تداول 44 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط شركة أرامكو السعودية ترسي عقودًا بقيمة 7.7 مليار دولار

تعقد لجنة المراقبة الوزارية لتحالف“أوبك+” اجتماعاً عبر الإنترنت غداً الأربعاء، ومن غير المرجح أن يُسفر الاجتماع عن أية تغييرات في سياسة الإنتاج مع وصول أسعار الذهب الأسود لأعلى مستوياتها هذا العام، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع المقرر انعقاده اجتماعاً مباشراً نظراً للقرار الذي اتخذه التحالف في مارس بتمديد تخفيضات الإنتاج.

اتفقت الدول الأعضاء في تحالف البلدان المُصدرة للبترول الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليار برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من العام بهدف دعم سوق الطاقة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” في تصريحات صحفية الجمعة الماضي، إن موسكو قررت التركيز على خفض إنتاجها من النفط بدلاً من تقليص الصادرات كي تضمن التوزيع العادل للتخفيضات بين أعضاء“أوبك+”.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050289

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