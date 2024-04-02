وكالة: اجتماع أوبك+ لن يُسفر عن تغييرات في سياسة الإنتاج على الأرجح

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تعقد لجنة المراقبة الوزارية لتحالف“أوبك+” اجتماعاً عبر الإنترنت غداً الأربعاء، ومن غير المرجح أن يُسفر الاجتماع عن أية تغييرات في سياسة الإنتاج مع وصول أسعار الذهب الأسود لأعلى مستوياتها هذا العام، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع المقرر انعقاده اجتماعاً مباشراً نظراً للقرار الذي اتخذه التحالف في مارس بتمديد تخفيضات الإنتاج.
اتفقت الدول الأعضاء في تحالف البلدان المُصدرة للبترول الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليار برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من العام بهدف دعم سوق الطاقة.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” في تصريحات صحفية الجمعة الماضي، إن موسكو قررت التركيز على خفض إنتاجها من النفط بدلاً من تقليص الصادرات كي تضمن التوزيع العادل للتخفيضات بين أعضاء“أوبك+”.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050289
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