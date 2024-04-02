ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4672.56 نقطة مرتفعًا 9.3 نقطة، وبنسبة 0.20% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4663.30 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 5 ملايين و415 ألفًا و661 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 85.4% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و920 ألفًا و377 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.100% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.00 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و679 ألف ريال عُماني بنسبة 30.99%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و291 ألف ريال عُماني بنسبة 23.84%.

بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 387 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.15%.

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