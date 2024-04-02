ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4672.56 نقطة مرتفعًا 9.3 نقطة، وبنسبة 0.20% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4663.30 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 5 ملايين و415 ألفًا و661 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 85.4% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و920 ألفًا و377 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.100% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.00 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و679 ألف ريال عُماني بنسبة 30.99%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و291 ألف ريال عُماني بنسبة 23.84%.
بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 387 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.15%.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050288
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