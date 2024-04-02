تراجع تسليمات سيارات تسلا 8.5% في الربع الأول

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تراجع سهم“تسلا” بوتيرة حادة في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما أصدرت صانعة السيارات الأمريكية التقرير الفصلي للإنتاج والتسليمات خلال الربع الأول من العام.
وذكر التقرير إن إجمالي إنتاج الشركة من السيارات خلال الربع الأول من 2024 بلغ 433.371 ألف مركبة، في حين بلغ إجمالي التسليمات 386.81 ألف سيارة خلال نفس الفترة.
وعند المقارنة مع نتائج أعمال الربع الأول من 2023، أنتجت الشركة التابعة لرجل الأعمال“إيلون ماسك” 440.808 ألف سيارة، وسلّمت 422.875 ألف مركبة خلال نفس الفترة.
وفي الربع الرابع، أنتجت“تسلا” 494.989 ألف سيارة مع تسليم 484.507 مركبة.
وأوضح التقرير أن انخفاض حجم المبيعات والتسليمات يرجع بشكل جزئي إلى بدء المرحلة الأولى من زيادة إنتاج الإصدار الأحدث من سيارات“موديل 3” بمصنع الشركة في فيرمونت بولاية كاليفورنيا.
وهبط سهم“تسلا” بنسبة 6.26% إلى 164.25 دولار.
كما أشار التقرير إلى تأثير تعطل إنتاج المصانع بسبب تحويل مسارات الشحن بعيداً عن البحر الأحمر، فضلاً عن الهجوم الذي تسبب في حريق بمصنع الشركة في برلين.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050287
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