تراجع تسليمات سيارات تسلا 8.5% في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـ”جيه بي مورجان” الأسهم الأمريكية تستحوذ على حصة تاريخية من التدفقات العالمية للصناديق المتداولة

تراجع سهم“تسلا” بوتيرة حادة في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما أصدرت صانعة السيارات الأمريكية التقرير الفصلي للإنتاج والتسليمات خلال الربع الأول من العام.

وذكر التقرير إن إجمالي إنتاج الشركة من السيارات خلال الربع الأول من 2024 بلغ 433.371 ألف مركبة، في حين بلغ إجمالي التسليمات 386.81 ألف سيارة خلال نفس الفترة.

وعند المقارنة مع نتائج أعمال الربع الأول من 2023، أنتجت الشركة التابعة لرجل الأعمال“إيلون ماسك” 440.808 ألف سيارة، وسلّمت 422.875 ألف مركبة خلال نفس الفترة.

وفي الربع الرابع، أنتجت“تسلا” 494.989 ألف سيارة مع تسليم 484.507 مركبة.

وأوضح التقرير أن انخفاض حجم المبيعات والتسليمات يرجع بشكل جزئي إلى بدء المرحلة الأولى من زيادة إنتاج الإصدار الأحدث من سيارات“موديل 3” بمصنع الشركة في فيرمونت بولاية كاليفورنيا.

وهبط سهم“تسلا” بنسبة 6.26% إلى 164.25 دولار.

كما أشار التقرير إلى تأثير تعطل إنتاج المصانع بسبب تحويل مسارات الشحن بعيداً عن البحر الأحمر، فضلاً عن الهجوم الذي تسبب في حريق بمصنع الشركة في برلين.

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