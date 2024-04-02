البورصة تتراجع 1.28% في الختام بتداولات 3.1 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت مؤشرات البورصة التراجع بشكل جماعى فى ختام جلسة اليوم الثلاثاء، وسط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 27934.36 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 6400.39 نقطة.

موضوعاتمبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للتراجع بمنتصف التداولات “سيتي للتحاليل” تعتمد الاستحواذ على“كايرو كلينيكال لاب” بـ55 مليون جنيه “بايونيرز بروبرتيز” تشتري 800 ألف سهم خزينة

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% إلى مستوى9096.59 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 1.04%، ليستقر عند مستوى34113.15 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.14 مليار جنيه، من خلال تداول 577.2 مليون سهم، بتنفيذ 90.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 69 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“الاستثمار العقاري العربي – اليكو” بنسبة 19.94%.

وتراجعت أسعار 72 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“جى بى كوربوريشن” بنحو 6.38%، فيما لم تتغير أسعار66 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.87 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو87.1 مليون جنيه، و105.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة83.58% و 5.97% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 192.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 10.45%.

ونفذ الأفراد70.79 % من التعاملات، واتجه الأفراد الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 5.4 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافى تعاملات 64.4 مليون جنيه، و10.5 ألف جنيه على الترتيب.

فيما اقتنصت المؤسسات 29.2% من التداولات، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 22.6 مليون جنيه، و94.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 187.18 مليون جنيه.