البورصة تتراجع 1.28% في الختام بتداولات 3.1 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت مؤشرات البورصة التراجع بشكل جماعى فى ختام جلسة اليوم الثلاثاء، وسط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 27934.36 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 6400.39 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% إلى مستوى9096.59 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 1.04%، ليستقر عند مستوى34113.15 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.14 مليار جنيه، من خلال تداول 577.2 مليون سهم، بتنفيذ 90.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 69 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“الاستثمار العقاري العربي – اليكو” بنسبة 19.94%.
وتراجعت أسعار 72 سهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“جى بى كوربوريشن” بنحو 6.38%، فيما لم تتغير أسعار66 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.87 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو87.1 مليون جنيه، و105.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة83.58% و 5.97% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 192.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 10.45%.
ونفذ الأفراد70.79 % من التعاملات، واتجه الأفراد الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 5.4 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافى تعاملات 64.4 مليون جنيه، و10.5 ألف جنيه على الترتيب.
فيما اقتنصت المؤسسات 29.2% من التداولات، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 22.6 مليون جنيه، و94.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 187.18 مليون جنيه.
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