تداول 44 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 12 سفينة، بينما غادرته 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن الذي تم التداول عليها بالميناء 44 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الثلاثاء – أنه تم استقبال السفينة (XIN JI XING) التي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعليها حمولة 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفًا و104 أطنان شملت 833 طن ملح معبأ، و7531 طن رمل صب، و7950 طن يوريا صب، و907 أطنان يوريا معبأ، و6687 طن أسمنت معبأ، و1121 طن كسب فول صويا و12075 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و93 طنا شملت 11 ألفا و567 طن قمح، و11 ألفا و368 طن خردة، و6691 طن حديد ، و2470 طن فول، و3000 طن ذرة، و380 طن مولاس، و617 طن خشب زان.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 778 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 413 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة.

وأضاف أن وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60 ألفا و341 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 143 ألفا و531 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3745 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5493 شاحنة.

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