ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 53.58 نقطة ليسجل 12476.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 270 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 36.16 نقطة ليسجل 26144.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.1 مليون سهم تقاسمتها 3288 صفقة.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050284
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