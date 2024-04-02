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ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

4/2/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 53.58 نقطة ليسجل 12476.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 270 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 36.16 نقطة ليسجل 26144.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.1 مليون سهم تقاسمتها 3288 صفقة.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050284

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