داو جونز يواصل تراجعه لليوم الثاني ويفقد أكثر من 430 نقطة في المستهل

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد الديون السيادية إثر هدوء توقعات خفض الفائدة في يونيو في ظل استمرار زخم النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%.
هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.1% أو 437 نقطة إلى 39129 نقطة، وذلك بعدما فقد 240 نقطة عند تسوية جلسة الإثنين.
وانخفض مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.87% إلى 5198 نقطة، فيما تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 1.45% إلى 16159 نقطة.
ارتفع عائد السندات السيادية العشرية للولايات المتحدة بمقدار 6.2 نقطة أساس إلى 4.39%، في حين استقر عائد نظيرتها لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- عند 4.722%.
وعزز من ارتفاع عوائد الديون الأمريكية نمو النشاط الصناعي للبلاد للمرة الأولى منذ 16 شهراً في مارس بحسب بيانات معهد إدارة الإمدادات التي صدرت أمس، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة دورة التشديد النقدي.
وجاءت هذه المعلومات بعدما أظهرت بيانات رسمية الجمعة الماضي تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بصورة طفيفة إلى 2.8% في فبراير مقارنة مع 2.9% في يناير، لكنه ظل أعلى من المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050283
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