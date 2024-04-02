Tuesday, 02 April 2024 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


داو جونز يواصل تراجعه لليوم الثاني ويفقد أكثر من 430 نقطة في المستهل

4/2/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة البورصة تستأنف التراجعات بعد صعود مؤقت انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـ”جيه بي مورجان”

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد الديون السيادية إثر هدوء توقعات خفض الفائدة في يونيو في ظل استمرار زخم النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%.

هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.1% أو 437 نقطة إلى 39129 نقطة، وذلك بعدما فقد 240 نقطة عند تسوية جلسة الإثنين.

وانخفض مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.87% إلى 5198 نقطة، فيما تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 1.45% إلى 16159 نقطة.

ارتفع عائد السندات السيادية العشرية للولايات المتحدة بمقدار 6.2 نقطة أساس إلى 4.39%، في حين استقر عائد نظيرتها لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- عند 4.722%.

وعزز من ارتفاع عوائد الديون الأمريكية نمو النشاط الصناعي للبلاد للمرة الأولى منذ 16 شهراً في مارس بحسب بيانات معهد إدارة الإمدادات التي صدرت أمس، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة دورة التشديد النقدي.

وجاءت هذه المعلومات بعدما أظهرت بيانات رسمية الجمعة الماضي تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بصورة طفيفة إلى 2.8% في فبراير مقارنة مع 2.9% في يناير، لكنه ظل أعلى من المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث