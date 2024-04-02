داو جونز يواصل تراجعه لليوم الثاني ويفقد أكثر من 430 نقطة في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبورصة تستأنف التراجعات بعد صعود مؤقت انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـ”جيه بي مورجان”

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد الديون السيادية إثر هدوء توقعات خفض الفائدة في يونيو في ظل استمرار زخم النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%.

هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.1% أو 437 نقطة إلى 39129 نقطة، وذلك بعدما فقد 240 نقطة عند تسوية جلسة الإثنين.

وانخفض مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.87% إلى 5198 نقطة، فيما تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 1.45% إلى 16159 نقطة.

ارتفع عائد السندات السيادية العشرية للولايات المتحدة بمقدار 6.2 نقطة أساس إلى 4.39%، في حين استقر عائد نظيرتها لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- عند 4.722%.

وعزز من ارتفاع عوائد الديون الأمريكية نمو النشاط الصناعي للبلاد للمرة الأولى منذ 16 شهراً في مارس بحسب بيانات معهد إدارة الإمدادات التي صدرت أمس، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة دورة التشديد النقدي.

وجاءت هذه المعلومات بعدما أظهرت بيانات رسمية الجمعة الماضي تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بصورة طفيفة إلى 2.8% في فبراير مقارنة مع 2.9% في يناير، لكنه ظل أعلى من المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي.

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