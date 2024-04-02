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مصر للألومنيوم ترفع أسعارها بقيمة 3 آلاف جنيه للطن بداية أبريل الجارى

4/2/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف مصدر مطلع بشركة مصر للألومنيوم، أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها مطلع أبريل الجارى بقيم تراوحت بين 2800 و3 آلاف جنيه للطن، وجاءت الزيادة بعد ارتفاع خام الألومنيوم فى بورصة لندن للمعادن من 2180 دولارا للطن مطلع مارس الماضى إلى 2337 دولارا بنهاية ذات الشهر، بارتفاع نحو 30%.

وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الشركة تسعر منتجاتها على متوسط سعر الخام فى بورصة لندن عند مستوى 2200 دولار للطن لترفع الأسعار 3 آلاف جنيه ومع زيادة ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 14%.

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وتابع أن الشركة تراجع الأسعار شهريًا بناء على مستوى الارتفاع والانحفاض فى خام الألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، ووضع السعر الجديد للمنتج المصرى بناء على المتوسط.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الشركة أخطرت الغرفة بالزيادات الجديدة، لتسجل شرائح الألومنيوم المسحوبة على البارد ارتفاعًا بقيمة 4 آلاف جنيه لتصل إلى 148 ألف جنيه مقابل 144 ألفا الشهر الماضى، بينما سجل سعر طن اللفائف 146 ألف جنيه بدلا من 142 ألفا.

أوضح أن سعر طن السلك 9مم- 9.5 مم H14 شهد استقرارا عند 145.150 جنيه، بينما سجل سعر طن السلك 9مم- 9.5 مم H12 حوالى 145 ألف جنيه.

MENAFN02042024000202011048ID1108050281

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