مصر للألومنيوم ترفع أسعارها بقيمة 3 آلاف جنيه للطن بداية أبريل الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف مصدر مطلع بشركة مصر للألومنيوم، أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها مطلع أبريل الجارى بقيم تراوحت بين 2800 و3 آلاف جنيه للطن، وجاءت الزيادة بعد ارتفاع خام الألومنيوم فى بورصة لندن للمعادن من 2180 دولارا للطن مطلع مارس الماضى إلى 2337 دولارا بنهاية ذات الشهر، بارتفاع نحو 30%.
وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الشركة تسعر منتجاتها على متوسط سعر الخام فى بورصة لندن عند مستوى 2200 دولار للطن لترفع الأسعار 3 آلاف جنيه ومع زيادة ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 14%.
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وتابع أن الشركة تراجع الأسعار شهريًا بناء على مستوى الارتفاع والانحفاض فى خام الألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، ووضع السعر الجديد للمنتج المصرى بناء على المتوسط.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الشركة أخطرت الغرفة بالزيادات الجديدة، لتسجل شرائح الألومنيوم المسحوبة على البارد ارتفاعًا بقيمة 4 آلاف جنيه لتصل إلى 148 ألف جنيه مقابل 144 ألفا الشهر الماضى، بينما سجل سعر طن اللفائف 146 ألف جنيه بدلا من 142 ألفا.
أوضح أن سعر طن السلك 9مم- 9.5 مم H14 شهد استقرارا عند 145.150 جنيه، بينما سجل سعر طن السلك 9مم- 9.5 مم H12 حوالى 145 ألف جنيه.
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