زيادة طفيفة بصادرات مواد البناء خلال فبراير الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع إجمالى صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 2 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن إجمالى صادرات المجلس خلال فبراير الماضى بلغت 603 ملايين دولار؛ مقابل 601 مليون فبراير 2023.
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أضاف جمال الدين لـ”البورصة”، أن صادرات المجلس خلال فبراير تتوزع بقيمة 396 مليون دولار للصادرات المعدنية مقابل 207 ملايين دولار لقطاعات مواد البناء.
وأشار إلى أن السعودية تصدرت أكبر 5 دول لصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية بقيمة بلغت 60 مليون دولار؛ تلتها إيطاليا بقيمة 59 مليون دولار وسويسرا بقيمة 58 مليون دولار، فيما جاءت أسبانيا وتركيا فى الترتيب الرابع والخامس بقيمة 45 مليون دولار و39 مليون دولار على الترتيب.
وكشف أن المجلس يستهدف تحقيق 15% نموا بصادرات القطاع خلال العام الحالى ليصل إلى 10 مليارات دولار مقابل 8.8 مليون دولار خلال 2023، وسجلت صادرات المجلس العام الماضى 8 مليارات و807 ملايين دولار مقارنة بـ 6 مليارات و990 مليون دولار خلال عام 2022.
ذكر جمال الدين، أن المجلس شارك مؤخرا ببعثة تجارية إلى دولتى أوغندا وكينيا، وشارك فيها 20 شركة بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وجهاز التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية فى الدولتين .
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