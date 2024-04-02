زيادة طفيفة بصادرات مواد البناء خلال فبراير الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالى صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 2 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن إجمالى صادرات المجلس خلال فبراير الماضى بلغت 603 ملايين دولار؛ مقابل 601 مليون فبراير 2023.

موضوعات“مصر للألومنيوم” ترفع أسعارها بقيمة 3 آلاف جنيه للطن بداية أبريل الجارى شركات البصل تستأنف التصدير بعد 6 أشهر من الحظر 50 مليار جنيه قروض“تنمية المشروعات” في 10 سنوات

أضاف جمال الدين لـ”البورصة”، أن صادرات المجلس خلال فبراير تتوزع بقيمة 396 مليون دولار للصادرات المعدنية مقابل 207 ملايين دولار لقطاعات مواد البناء.

وأشار إلى أن السعودية تصدرت أكبر 5 دول لصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية بقيمة بلغت 60 مليون دولار؛ تلتها إيطاليا بقيمة 59 مليون دولار وسويسرا بقيمة 58 مليون دولار، فيما جاءت أسبانيا وتركيا فى الترتيب الرابع والخامس بقيمة 45 مليون دولار و39 مليون دولار على الترتيب.

وكشف أن المجلس يستهدف تحقيق 15% نموا بصادرات القطاع خلال العام الحالى ليصل إلى 10 مليارات دولار مقابل 8.8 مليون دولار خلال 2023، وسجلت صادرات المجلس العام الماضى 8 مليارات و807 ملايين دولار مقارنة بـ 6 مليارات و990 مليون دولار خلال عام 2022.

ذكر جمال الدين، أن المجلس شارك مؤخرا ببعثة تجارية إلى دولتى أوغندا وكينيا، وشارك فيها 20 شركة بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وجهاز التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية فى الدولتين .