ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة لأول مرة خلال 3 أشهر

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قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن طلبيات السلع الصناعية (أو ما يعرف بطلبيات المصانع) في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1.4% في فبراير بعد انخفاضها لشهرين متتاليين.
وجاءت الزيادة في طلبيات شهر فبراير أعلى من تلك التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة“وول ستريت جورنال”، والتي بلغت 1% فقط.
وفقًا للبيانات، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة معدلة 1.2% في فبراير، بانخفاض طفيف عن التقدير الأولي في الأسبوع الماضي بارتفاع 1.4%.
كما أظهر تقرير وزارة التجارة، ارتفاع طلبيات السلع غير المعمرة بنسبة 1.6% في فبراير بعد انخفاضها بنسبة 0.8% في الشهر السابق.
وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية – باستثناء الطائرات – بنسبة 0.7% في فبراير، دون تعديل عن التقدير السابق، فيما انخفضت شحنات هذه الطلبيات الرئيسية بنسبة 0.6%.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050279
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