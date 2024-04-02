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ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة لأول مرة خلال 3 أشهر

4/2/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـ”جيه بي مورجان” الأسهم الأمريكية تستحوذ على حصة تاريخية من التدفقات العالمية للصناديق المتداولة

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن طلبيات السلع الصناعية (أو ما يعرف بطلبيات المصانع) في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1.4% في فبراير بعد انخفاضها لشهرين متتاليين.

وجاءت الزيادة في طلبيات شهر فبراير أعلى من تلك التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة“وول ستريت جورنال”، والتي بلغت 1% فقط.

وفقًا للبيانات، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة معدلة 1.2% في فبراير، بانخفاض طفيف عن التقدير الأولي في الأسبوع الماضي بارتفاع 1.4%.

كما أظهر تقرير وزارة التجارة، ارتفاع طلبيات السلع غير المعمرة بنسبة 1.6% في فبراير بعد انخفاضها بنسبة 0.8% في الشهر السابق.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية – باستثناء الطائرات – بنسبة 0.7% في فبراير، دون تعديل عن التقدير السابق، فيما انخفضت شحنات هذه الطلبيات الرئيسية بنسبة 0.6%.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108050279

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