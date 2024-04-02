انخفاض سهم تسلا بأكثر من 5% مع تراجع المبيعات

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انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية عن تراجع مبيعاتها إلى ما دون التوقعات في الربع الأول، في أول انخفاض لعمليات التسليم على أساس سنوي منذ 2020.
وتراجع السهم بنسبة 5.55% إلى 165.52 دولار، بعدما لامس 163.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وعمق خسائره منذ بداية العام إلى 33%.
وقالت الشركة في بيان، إنها سلمت 386.8 ألف مركبة خلال الربع الأول، وذلك أقل من توقعات المحللين في مسح“فاكت ست” البالغة 457 ألف سيارة في الربع الأول.
ويشكل ذلك انخفاضًا من 485 ألف سيارة في الربع الرابع، ومن 423 ألف مركبة في الربع الأول من عام 2023، وهذا أول انخفاض في مبيعات“تسلا” على أساس سنوي منذ عام 2020 خلال بداية الجائحة.
أمس، كشفت الشركات الصينية المنافسة؛“بي واي دي” و”لي أوتو” و”نيو” و”إكس بنج” عن ارتفاع قوي لمبيعاتها من السيارات الكهربائية.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108050278
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