انخفاض سهم تسلا بأكثر من 5% مع تراجع المبيعات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب العودة من عطلة طويلة ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لـ”جيه بي مورجان” الأسهم الأمريكية تستحوذ على حصة تاريخية من التدفقات العالمية للصناديق المتداولة

انخفض سهم“تسلا” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية عن تراجع مبيعاتها إلى ما دون التوقعات في الربع الأول، في أول انخفاض لعمليات التسليم على أساس سنوي منذ 2020.

وتراجع السهم بنسبة 5.55% إلى 165.52 دولار، بعدما لامس 163.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وعمق خسائره منذ بداية العام إلى 33%.

وقالت الشركة في بيان، إنها سلمت 386.8 ألف مركبة خلال الربع الأول، وذلك أقل من توقعات المحللين في مسح“فاكت ست” البالغة 457 ألف سيارة في الربع الأول.

ويشكل ذلك انخفاضًا من 485 ألف سيارة في الربع الرابع، ومن 423 ألف مركبة في الربع الأول من عام 2023، وهذا أول انخفاض في مبيعات“تسلا” على أساس سنوي منذ عام 2020 خلال بداية الجائحة.

أمس، كشفت الشركات الصينية المنافسة؛“بي واي دي” و”لي أوتو” و”نيو” و”إكس بنج” عن ارتفاع قوي لمبيعاتها من السيارات الكهربائية.

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